27 Nisan reyting sonuçları dün yani Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Özellikle, Camdaki Kız, Aldatmak ve Alsancak gibi diziler reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte 27 Nisan AB ve total reyting sonuçları: