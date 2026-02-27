27 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
27 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi yayımlandı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Buna göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Gözler ise Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nde olacak. Ayrıca Sırbistan-Türkiye basketbol maçı da canlı ve şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak. Peki, 27 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, NOW, TV8 yayın akışı listesine göre bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı türde ve formatta içerikler yayınlanıyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler, 27 Şubat 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. 27 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Buna göre bu akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti dizisi izleyici karşısına çıkacakken, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan-Türkiye maçı heyecanı TRT 1’de yaşanacak. İşte kanalların bugünkü yayın akışları!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Eşref Rüya
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
17:50 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Arka Sokaklar
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 ATV Ana Haber
20:00 Kuşaklılar
22:20 Kasırga Avcısı
00:20 A.B.İ.
02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban
22:00 Yeraltı
01:00 Halef: Köklerin Çağrısı
04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:30 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
03:45 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
14:10 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:15 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
21:00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23:00 Vefa Sultan
00:15 Taşacak Bu Deniz
02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:45 Sahur Bereketİ
06:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Ada Günlüğü
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
01:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:00 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
