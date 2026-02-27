Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı türde ve formatta içerikler yayınlanıyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler, 27 Şubat 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. 27 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Buna göre bu akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti dizisi izleyici karşısına çıkacakken, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan-Türkiye maçı heyecanı TRT 1’de yaşanacak. İşte kanalların bugünkü yayın akışları!