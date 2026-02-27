Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 27 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı

        27 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        27 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi yayımlandı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Buna göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Gözler ise Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nde olacak. Ayrıca Sırbistan-Türkiye basketbol maçı da canlı ve şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak. Peki, 27 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, NOW, TV8 yayın akışı listesine göre bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        Giriş: 27.02.2026 - 12:05
        1

        Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı türde ve formatta içerikler yayınlanıyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler, 27 Şubat 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. 27 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Buna göre bu akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti dizisi izleyici karşısına çıkacakken, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan-Türkiye maçı heyecanı TRT 1’de yaşanacak. İşte kanalların bugünkü yayın akışları!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Eşref Rüya

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        17:50 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Arka Sokaklar

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 ATV Ana Haber

        20:00 Kuşaklılar

        22:20 Kasırga Avcısı

        00:20 A.B.İ.

        02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        5

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Gurbetçi Şaban

        22:00 Yeraltı

        01:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:30 Karagül

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:08 İstiklal Marşı

        07:10 Kalk Gidelim

        08:50 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        14:10 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:15 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        21:00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

        23:00 Vefa Sultan

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:45 Sahur Bereketİ

        06:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Ada Günlüğü

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        01:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:00 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
