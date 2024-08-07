27 yaşında kalp krizine yenildi
Zonguldak'ta acı bir olay yaşandı. Kentte maden ocağında kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Bedirhan Karaş adlı işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren Bedirhan Karaş (27), hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında TTK'nın Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait ocağında meydana geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
Bedirhan Karaş, maden ocağında çalışırken fenalaştı. Arkadaşları, Karaş'ı yeryüzüne çıkarırken, haber verilen sağlık ekipleri tarafından madencinin ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Karaş, kurtarılamadı.
Karaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Karaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesi Kirazlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.