Cumhuriyetin 99.yıldönümü bu Cumartesi günü kutlanacak. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 28 Ekim tatili ise saat 13:00 itibarıyla başlayacak. Alım satım işlemi yapacak yatırımcıların gözü "28 Ekim'de borsa açık mı, kapalı mı ve kaça kadar işlem yapıyor?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri...