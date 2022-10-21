29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala 28 Ekim gününün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yer alan bildirgeye göre Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim saat 13:00 itibarıyla başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu bağlamda öğrenciler ve çalışanlar "28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Resmi tatiller takvimine göre tatil günler.i..