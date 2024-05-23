28 Eylül Hangi Burç? 28 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Astrolojiye yönelmiş ve ilk kez yönelecek insanların ortak şekilde ilgisini çeken konu Güneş burçlarıdır. Astrolojinin ana elementi olarak bilinen Zodyak kuşağından bir burç olan 28 Eylül burcu özellikleri internette yoğun şekilde araştırılır. Siz de bu tarihte doğduysanız ve sahip olduğunuz burcun detaylarını merak ediyorsanız yazının devamına bakabilirsiniz…

28 EYLÜL HANGİ BURÇ?

Peki 28 Eylül hangi burç? Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burcu, 28 Eylül doğumlu kişilerin Güneş burcudur. İkizler ve Kova gibi Hava burcu olan Terazinin karşıt burcu Koç’tur. Sarı papatya ve gül gibi çiçekleri olan Terazinin şanslı günü ise Cuma’dır. Terazi burçlarının genel özellikleri arasında kararsızlık vardır. Bu burcun insanlarını tanımlayan bir diğer kelime ise “estetik” olur. Kararsızlığıyla popüler olmuş bu insanlar, sanata ve güzel olan her şeye düşkündür.

REKLAM 28 EYLÜL BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 28 Eylül burcu erkeği şu özellikleri taşır; Sevecen ve uyumlu erkeklerdir.

Güler yüzlü ve enerjik yapı sergilerler.

Zarif, kibar ve centilmen erkeklerdir.

En sinirli anlarınızda bile sizi regüle etmeyi başarırlar.

Eleştirilere kapalı insanlardır.

Resim, müzik ve heykel gibi sanat dallarına meraklı olabilirler.

Karşılarındaki insanları kolayca etkileyebilirler.

Keskin görüşleri ve mantıkçı çözümleri vardır.

Karşılarındaki insanı dikkatle dinlerler. 28 EYLÜL BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 28 Eylül burcu kadını için şu özellikler öne çıkar; Bulundukları ortamın her detayını incelemeye bayılırlar.

Sosyallikten, gezmekten ve eğlenceden büyük keyif alırlar.

Giydikleri giysilere, sıktıkları parfümlere ve taktıkları takılara önem verirler.

Güler yüzlü ve cazibeli kadınlardır.

Uygun partner bulana dek gönül kapılarını açık tutmaya devam ederler.

İnce ve nezaketli yapıları sayesinde her kapının kendilerine açılmasını sağlarlar.

Âşık oldukları kişiye karşı sadık kadınlardır. REKLAM 28 EYLÜL BURCU YORUMU 28 Eylül burcu yorumu aşağıdadır; Terazi, bir denge burcu olduğundan bu burcun insanını etkileyen uzun süreli dengesizlik durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.

Sosyal çevreleri nedeniyle kendilerine vakit ayırmayı ihmal edebilirler.

Artistik, yaratıcı ve üretken yönleriyle iş hayatında öne çıkarlar.

Mantıklı yönleri sayesinde çalıştıkları iş yerlerinde ekip liderlerinin dikkatini çekerler.

Ruhunu dengelemeyi bilen son derece sakin insanlardır.

Yedikleri yemekten keyif almayı, süslü tabakları ve estetik değeri olan sunumları severler. 28 EYLÜL YÜKSELENİ NEDİR?

“28 Eylül yükseleni nedir?” sorusu için net bir burç söylemek doğru değildir. Çünkü her 28 Eylül tarihinde doğan kişinin burcu Terazi olmaz. Bu, o kişinin Güneş burcunu ifade eder. Yükselen burçtan bahsetmek için kişinin doğum saati ve yeri bilgilerine bakılır. Doğum saatinizi ve yerinizi biliyorsanız internetteki ücretsiz yükselen burç hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Böylece yükselen burcunuzu bulabilirsiniz. Bu hesaplama doğrultusunda burcunuz Terazi çıkıyorsa genel Güneş Terazi yorumları sizin için de geçerlidir.