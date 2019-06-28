Hadi ipucu 28 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Kuşadası’nda bulunan ve eski adı “Anaia” olan antik kentin günümüzdeki adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 28 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 28 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 28 HAZİRAN CEVABI: KADIKALESİ

Bodrumun eski insanlarından aldığımız bilgilere göre Kadıkalesi'nde bulunan ve arkeolalojik değeri olan kadıların toplandığı bir mekan olan yere KADIKALESİ adı verilmiştir. Köyümüz bu ad altında turistik mekanlara sahiptir. Yapıların bir çoğu Helenistik dönem mimarisinin örnekleri olarak ilgi çekmektedir. Eskiden Bodrum kadıları, önemli kararları almak için bu binalarda toplanırlardı. Kadıkalesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yöresel kararların alındığı en önemli bir yer olmuştır. Yine Osmanlı döneminde donanmanın ikmal limanı olarak kullanılmış daha sonraları Kos adası ve Kalimnos adası ile sınır ticaretinde önemli rol oynamıştır.