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28 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 28 Mayıs Cuma günü yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından paylaşıldı. Arıza, bakım ve onarım nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde ve mahallelerinde bugün su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintileri araştırılıyor. İşte 28 Mayıs İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

28 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 28 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

28 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Taşoluk Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2021 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2021 09:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 28 MAYIS

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