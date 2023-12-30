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        Haberler Televizyon 29 Aralık reyting sonuçları: Zirvede Kızılcık Şerbeti rüzgarı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını kaçıncı oldu?

        Reytinglerde "Kızılcık Şerbeti" fırtınası! AB ve total 30 Aralık reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 29 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 08:47 Güncelleme: 30.12.2023 - 08:47
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        Reyting sonuçları 29 Aralık Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ile Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 29 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        29 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        29 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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