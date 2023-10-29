29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilk fotoğrafları gözlerinizi kamaştıracak
Arşivden fotoğraflarla Cumhuriyet'in ilk yıllarının yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntüler gözlerinizi kamaştıracak
CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA GÖZ KAMAŞTIRAN KUTLAMALAR
Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bu şanlı günde Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı Türk milleti için bir dönüm noktasıydı. 1924 yılında Cumhuriyet'in 1. yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla 101 pare top atışıyla kutlama yapıldı.
Birinci yıl kutlamasının hemen ardından 1925 yılında 628 sayılı kanun ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi olarak milli bayram edildi. Cumhuriyet rejimin tüm ülkede ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde kutlanması yapılan devrimlerin özümsenmesi açısından önemli bir girişimdi. Bu nedenle kutlama hazırlıkları özel çabalar ve büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi.
ÖZEL HASSASİYETLE HAZIRLANIRDI
Bayram öncesinde belediye gibi devlet binalarının tamamı ışıklandırılır, 29 Ekim kutlamalarına hazır hale getirildi. Aynı zamanda sokaklar, dükkanlar ve evler de defne yaprakları ve bayraklarla süslenirdi.
Gazeteler, Cumhuriyet Bayramı günü daha büyük çıkar halka Cumhuriyetin anlamı ve faziletini anlatan yazılar yayınlardı.
Türkiye’nin bütün illerinde 29 Ekim sabahı, resmi geçit törenleriyle başlardı. Resmi geçit sıralamasında öncelik askerlerin, ardından öğrencilerin son olarak da izcilerindi. O gün; çocuğu, genci, yaşlısı herkes en güzel kıyafetlerini giyerek merasimin yapılacağı alanlara giderdi. Kentin en güzel meydanlarına taklar kurulur halk kürsüleri inşa edilirdi.
Tak; bayram gününe özel süslenen levhalara verilen isimdi. Bu levhalarda çeşitli kutlama mesajları ve sloganlar yer alırdı. Halk kürsülerinde ise insanlar samimi ve heyecanlı konuşmalarıyla, Cumhuriyet Bayramı’nın kendileri için ne anlama geldiğini ifade ederdi.
29 Ekim gününün akşamı, fener alayı ve Cumhuriyet balosu ile kutlamalar tüm hızıyla gün boyu devam ederdi.
Kaynak: Bengü Salman Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1960), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2012., Listelist
Görsel kaynak: İzmir Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi