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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

        29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olacağı için pek çok kurum kapalı olacak. Bu sene Salı gününe denk gelen 29 Ekim'de hastaneler açık mı kapalı mı merak ediliyor. Peki 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 07:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:09
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        29 Ekim hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında devlet daireleri kapalı olurken özel şirketlerin bazıları çalışıyor. Peki 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

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        29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

        Hastanelerin polikliniklerinin 28 Ekim pazartesi günü yarım gün yani öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor. Ancak acil servisler 7/24 açık olacak.

        29 EKİM ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

        29 Ekim tarihlerinde nöbetçi eczane uygulamasından faydalanılması bekleniyor.

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        2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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