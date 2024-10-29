29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olacağı için pek çok kurum kapalı olacak. Bu sene Salı gününe denk gelen 29 Ekim'de hastaneler açık mı kapalı mı merak ediliyor. Peki 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?
29 Ekim hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında devlet daireleri kapalı olurken özel şirketlerin bazıları çalışıyor. Peki 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?
29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?
Hastanelerin polikliniklerinin 28 Ekim pazartesi günü yarım gün yani öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor. Ancak acil servisler 7/24 açık olacak.
29 EKİM ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?
29 Ekim tarihlerinde nöbetçi eczane uygulamasından faydalanılması bekleniyor.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı