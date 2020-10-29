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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 368.513'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 10.027 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 29 Ekim koronavirüs tablosu...

29 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE NELER OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452'ye ulaştı. Hasta sayısı 366 bin 208, vefat sayısı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827, aktif hasta sayısı 38 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım."

Kovid-19'a karşı faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı.

Salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi.

İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, burada yaptığı açıklamada, dünyada aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Amerika ve Almanya ile faz 3 çalışmalarına başlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Balık, "Beklediğimizin çok üzerinde gönüllü talep oldu. Kotamız 60 kişilikti, 500'ün üzerinde başvuru oldu. İlk başvuranları sıralamaya aldık. Doğal olarak çoğunluğu hekimdi. Vatandaşlarımız da fazla başvuruda bulundu." dedi.



Sağlık Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılarak işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek.

Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecek.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE NELER OLDU?

Kovid-19 vaka sayısı ABD'de 8 milyon 906 bine, Hindistan'da 7 milyon 944 bine, Brezilya'da 5 milyon 395 bine ve Rusya'da 1 milyon 531 bine ulaştı.

Fransa'da günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesi üzerine, Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Belçika'da son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaşınca yetkililer, bu gidişatla iki hafta içinde hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, milletvekillerinden 91'inin Kovid-19'a yakalandığını, bunlardan 39'unun tedavi gördüğünü, birinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği aşı adayının, virüse karşı en savunmasız grup olarak görülen yaşlılarda bağışıklık geliştirebileceğini ortaya koydu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, tepki amacıyla maskelerini yaktı.



Avustralya'da, salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde haziran başından bu yana ilk kez vaka görülmedi.

Sri Lanka'da parlamento tesislerinde görevli bir poliste Kovid-19 tespit edilmesi üzerine parlamento kapatıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinde 4,7 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılmaya başlandığı bildirildi.

Hırvatistan'da günlük vaka sayılarının geçen hafta ilk kez 2 binin üzerine çıkması üzerine hükümetin aldığı kararla bugünden itibaren ek tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, açık alanlarda 1,5 metre, kapalı alanlarda ise 2 metre sosyal mesafe zorunluluğu getirilirken, toplanmalar da 50 kişiyle sınırlandırıldı.

Daha önce "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da da son haftalarda vakaların hızla artması üzerine yarından yeni tedbirlerin uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde artan vakalar nedeniyle okullarda eğitime 1 hafta ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde 12 Ekim'den bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Ürdün'de, son 24 saatte 45 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Kazakistan Kurumlararası Komisyon okulların örgün eğitim sistemine geçmesi ve camilerde namazların cemaat halinde kılınmasına ilişkin kararlar aldı.