29 yılda tamamlanan yığma taş cami, millet bahçesindeki konumuyla yaşam merkezi olacak

AA

Bulancak ilçesinde temeli 1987'de atılarak imece usulüyle uzun yıllar sonra tamamlanan Sarayburnu Camisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de yapıldı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki cami, Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanmış görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Caminin doğusundaki alanda uygulanacak Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesi ise bir süre önce yapıldı. Yoğun ziyaretçi alan camiye ilginin millet bahçesiyle artması bekleniyor.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarayburnu Camisi'nin ilçeye ayrı bir güzellik ve maneviyat kattığını söyledi.

Caminin tamamının taşların işlenmesiyle yapılmış olduğunu belirten Yakar, "Caminin temeli atıldığında ben 15-16 yaşlarındaydım. Yapımı uzun sürdü. Tamamı kesme taş, bu da ayrı bir güzelliği. Cumhuriyet tarihinde kesme taş ve el işçiliğiyle yapılan tek örnek cami." dedi.

Yakar, camide aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebildiğine dikkati çekerek, "Bu cami dolar mı? şeklinde eleştiriler vardı ancak özellikle manevi gecelerde caminin içi değil dışı da dolup taşıyor. Sarayburnu Camisi tarihe geçen, uzun yıllar da nesillere hitap edecek bir cami." diye konuştu.

Caminin doğusundaki 36 bin metrekarelik alanda millet bahçesi projesinin hayata geçirileceğini belirten Yakar, şöyle devam etti:

"Caminin doğusunda bulunan evlerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızdan kamulaştırma desteği istemiştik, Cumhurbaşkanımız da buna sıcak baktı. Bu evlerin kamulaştırılmasıyla o alandaki 36 bin metrekare arazimiz Millet Bahçesi olacak. Ülkemize ve ilçemize güzellik katacak bir proje olacak."

Recep Yakar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığında projenin ihalesinin gerçekleştiğini bildirerek, "Yaklaşık 27 milyon 500 bin lira maliyetle Bulancak Millet Bahçesi Projesi 300 günde tamamlanacak. Projede kütüphane, restoran, 200 araçlık yer altı ve üstü otoparklar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, oturma alanları yer alıyor." ifadesini kullandı.

- Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananlar için dinlenme alanı

Millet Bahçesinin Karadeniz Sahil Yolu'nu kullananlara da hitap edeceğine dikkati çeken Yakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu İpek Yolunun bir uzantısı olarak değerlendirebiliriz. Bir ucu Türk Cumhuriyetlerinden Çin'e, bir ucu Avrupa'ya bağlanan bir yol. Yolculuk esnasında da ihtiyaçlar ortaya çıkıyordu. Özelikle seyahat halindeki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını mola verip görebileceği bir ortam olacak. Gelen kişiler hem ibadetini yapabilecek hem de Millet Bahçesinde her ihtiyacını karşılayacak. Ailece gelenler kitaplarını okuyabilecek, denizi izleyebilecek, yürüyüş de yapabilecek."

Yakar, caminin ziyaretçi ilgisinin millet bahçesinin tamamlanmasıyla katlanacağını dile getirerek, "Sarayburnu Camisi ile Millet Bahçesi bütünleşmiş oldu, camimiz vardı ancak sosyal alanlar yeterli değildi, şimdi tüm ihtiyaçlar karşılanmış olacak." dedi.