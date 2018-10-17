Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar;

- "Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir."

- "6 ay ek başvuru ve ödeme imkanı getiren ve süresi 30 Kasım'da sona erecek olan son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 12 bin kişi olmak üzere yaklaşık 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz"

- "Vatandaşlarımızı bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için son başvuru süresi olan 30 Kasım 2018 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine gelerek başvurularını ve ödemelerini yapmaya davet ediyoruz."



Sürecek...





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