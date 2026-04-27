        3 binden fazla yumurta kullanıldı! En uzun tiramisu rekoru Londra'da kırıldı

        En uzun tiramisu rekoru Londra'da kırıldı

        Londra'nın Chelsea ilçesindeki Chelsea Old Town Hall'da düzenlenen organizasyonda, dünyanın en uzun tiramisu rekoru kırıldı. 440,58 metre uzunluğundaki tiramisu, Guinness Dünya Rekorları'na girdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:08
        3 binden fazla yumurta kullanıldı! Rekor kırıldı

        İngiltere’nin başkenti Londra’da hazırlanan tiramisu ile dünyanın en uzun tiramisu rekoru kırıldı.

        Yaklaşık 100 İtalyan şef, hafta sonu Chelsea Town Hall’da bir araya gelerek, daha önce İtalya’nın Milano kentinde yapılan ve 273,5 metre olan rekoru geride bırakmak için çalıştı.

        Canlı olarak hazırlanan tiramisuda 50 bin kedi dili bisküvi ve 3 binden fazla yumurta kullanıldı.

        Hazırlanan tatlı 440,6 metre uzunluğa ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Rekor, Guinness hakemleri tarafından pazar günü tescillendi.

        Londra’daki rekor denemesinin öncüsü Mirko Ricci, daha önce 2017 yılında İtalya’da bu rekoru elinde bulundurduğunu, ancak 2019’da başka bir İtalyan ekibin rekoru kırdığını belirtti.

        Tiramisunun “İtalya’nın dünyaya ihraç ettiği en inanılmaz tatlı” olduğunu söyleyen Ricci, denemeyi İtalya yerine İngiltere’de gerçekleştirmelerinin Birleşik Krallık’a teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti.

        Dev tatlının Charles III ve Kraliyet Ailesi onuruna hazırlandığını aktaran Ricci, tiramisunun üstünün altın bir taçla süslendiğini kaydetti.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Ricci, “Bu bizim için bir rekor” dedi.

        Şef Carmelo Carnevale ise rekorun kırılabilmesi için tiramisunun en az 8 santimetre yüksekliğinde ve 15 santimetre genişliğinde olması gerektiğini belirtti.

        İyi bir tiramisunun sırrına da değinen Carnevale, “Çok iyi bir kahve, kıvamı yerinde bir krema ve bolca tutku” ifadelerini kullandı.

