3 gün ağaca sarıldı, Guinness rekoru kırdı

Gerçek Fikri Ne? - 24 Ocak 2026 (ABD-SDG Ortaklığı Nasıl Bitti?)

Suriye'de gergin bekleyiş. Ateşkes bitti, Suriye'de ne olacak? Terör örgütü SDG ne karar verecek? SDG 15 gün içinde ne karar verecek? Suriye sahasında kritik saatler: Senaryolar neler? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Gazeteci Nedret Ersanel yanıtladı.