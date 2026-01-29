3 gündür kayıptı! Ali Biçer bulundu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, bugün 3 gündür kayıp olan Ali Biçer'in sağ salim bulunduğu açıklandı
Antalya’nın Aksu ilçesinde lavaboya gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki çocuk için ekipler bölgede arama çalışması başlatmıştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULUP YARDIM İSTEDİ
Didem Arslan Yılmaz, acılı ebeveynleri dinledi ve “Bir husumetliniz var mı?” sorusunu yöneltti. Anne ve baba, “Aile olarak bizim düşmanımız yok. 3 gündür haber alamıyoruz, lütfen yardım edin.” ifadelerini kullandı.
DAKİKALAR İÇİNDE BULDU!
Didem Arslan Yılmaz, çocuğun Adana Otogarı’nda bulunduğunu açıkladı. Yılmaz, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’a teşekkürlerini iletti. Dakikalar içinde çocuğun bulunduğu müjdesinin verilmesiyle aile mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Ali’nin bulunduğu andaki hali ise izleyenlerin yüzünü güldürdü.