3 günlük yenidoğan bebek şaşırtıcı şekilde emekliyor ve başını kaldırıyor!

"BU NORMAL Mİ?"

Videosunu bir sosyal medya platformunda paylaşan Samantha, olay esnasında annesine "Bu normal mi? Anne o sanki emekliyor, bu inanılmaz!" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. Annesi ise "Hayır, o henüz üç günlük ve bu kadar güçlü olmamalı." diye karşılık veriyor.