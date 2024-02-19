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        Haberler Yaşam 3 günlük yenidoğan bebek şaşırtıcı şekilde emekliyor ve başını kaldırıyor!

        3 günlük yenidoğan bebek şaşırtıcı şekilde emekliyor ve başını kaldırıyor!

        Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya alışma sürecinde sınırlı yeteneklere sahip olurken bazen sıra dışı durumlar yaşanabiliyor. Gözleri henüz yeni açılmış bu bebeğin sıradışı hareketleri görenleri şaşkına çeviriyor. İşte, sizin için o bebeğin hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:53
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        Bebekler dünyaya ilk geldiklerinde sınırlı kas kabiliyetine sahiptir. Zaman içerisinde edindikleri kazanımla emekleyebilir ve kendi etrafında dönebilirler. Bu bebek ise henüz 3 günlük olmasına rağmen 3 aylık bir bebek gibi hareketler sergiliyor! İşte, şaşırtıcı bir gelişim gösteren bebeğin hikayesi...

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        DOĞALI 3 GÜN OLMUŞTU!

        İlk kez anne olan Samantha Mitchell, 3 günlük kızının 3 aylık bir bebek gibi davranmaya başlamasıyla şaşkına döndü. Mitchell'in yeni doğan bebeği Nyilah Daise Tzabari doğumdan sadece üç gün sonra başını kaldırmaya ve emeklemeye başladı.

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        DÖNÜYOR, KAFASINI KALDIRIYOR VE MIRILDANIYOR!

        Samantha, annesiyle birlikte Nyilah'nın hastane yatağında yüz üstü yattığı bu inanılmaz anı kameraya kaydetmeyi başardı. Görüntülerde bebeğin kendi etrafında döndüğü, tatlı sesler çıkardığı ve merakla çevresini incelerken kafasını kaldırdığı görülüyor.

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        "BU NORMAL Mİ?"

        Videosunu bir sosyal medya platformunda paylaşan Samantha, olay esnasında annesine "Bu normal mi? Anne o sanki emekliyor, bu inanılmaz!" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. Annesi ise "Hayır, o henüz üç günlük ve bu kadar güçlü olmamalı." diye karşılık veriyor.

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        DOKTORLAR AÇIKLADI

        Bu durum çoğumuz için alışılmadık olsa da doktorlar bunun çok yaygın görülen bir durum olduğunu dile getiriyor. Dr. Karan Raj, yaşanan olayı "En basit şekilde bu bebek aç ve meme arıyor" diye açıklıyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf Kaynak: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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