3 kişiyi dövdü, "Ufak bir sürtüşme yaşandı" dedi

Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 kişiyle kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

İHA'nın haberine göre olay, Dörtyol Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Aygül Şahin idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kaza yaptı.

KAZA SONRASI EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ Kaza sonrası araçtan inen 3 kişi, kadın sürücü ile 2 çocuğunun bulunduğu araca yöneldi ve hakaret etti. Panik olan Aygün Şahin olayın ardından eşi Halit Şahin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Halit Şahin ile 3 kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi hastanelik oldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. O anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Öte yandan, Şahin'in Timbersport Kütük Kesme Türkiye Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi. REKLAM