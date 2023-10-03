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        Haberler Yaşam 3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

        3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce Bursa'daki kızıl geyik üretme istasyonunda bulunan 3 kızıl geyik, Burdur'a nakledilerek doğaya bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:40
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        DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce yürütülen 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan kızıl geyik üretme istasyonundan 3 dişi kızıl geyiğin Burdur'a nakli gerçekleştirildi.

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        İlki yaklaşık bir ay önce gerçekleşen 3 erkek kızıl geyik nakillerinin başarıya ulaşmasının ardından ikinci nakil işlemi de Bursa Şube Müdürlüğü personeli, yaban hayatı uzmanları ve veteriner hekimler tarafından zamana karşı bir yarış verilerek yapıldı.

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        3 dişi kızıl geyiğin aynı anda yakalama kafesine girmesiyle başlayan Bursa'dan Burdur'a yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı.

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        Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler, daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur'a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi" denildi.

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        Paylaşımda, geyiklerin doğaya bırakılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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        #kızıl geyik
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