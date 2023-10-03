3 kızıl geyik doğaya bırakıldı

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Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler, daha sonra taşıma kafeslerine alındı. Yol boyunca kontrolleri sürekli yapılan kızıl geyikler güvenli bir şekilde Burdur'a ulaştı. Sağlıklı bir şekilde doğaya yerleştirme gerçekleştirildi" denildi.