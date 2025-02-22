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        Haberler Yemek Yapma 3 malzemeyle İtalyan lezzetini evinize taşıyın: Evde restoran kalitesinde Margherita pizza nasıl yapılır? Margherita pizza tarifi!

        3 malzemeyle İtalyan lezzetini evinize taşıyın: Evde restoran kalitesinde Margherita pizza nasıl yapılır?

        Margherita pizza, İtalyan mutfağının en sevilen ve bilinen lezzetlerinden biridir. Sadeliği ve eşsiz lezzetiyle dünya çapında bir popülerliğe sahiptir. Bu pizza, taze malzemelerle yapılan nefis bir seçenek sunar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:41
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        Margherita pizza tarifi!
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        Pizza severler için vazgeçilmezlerden biri olan Margherita, sadece 3 ana malzemeyle hazırlanan ancak etkileyici bir tat sunan bir yemektir. Hem basit hem de şık olan bu pizza, evde kolayca yapılabilir!

        MALZEMELER

        Margherita pizza yapımına başlamak için gerekli olan malzemeler oldukça basittir. Temel malzemeler şunlardır:

        250 gram pizza hamuru

        150 gram taze mozzarella peyniri

        1 su bardağı domates sosu (tercihen taze domateslerden yapılmış)

        Birkaç yaprak taze fesleğen

        Zeytinyağı

        Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

        HAMUR HAZIRLAMA

        Pizza hamuru, Margherita pizza tarifinin temel taşlarından biridir. Evde kolayca yapabileceğiniz hamuru hazırlamak için, ilk olarak 250 gram un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ve 150 ml ılık suyu karıştırın.

        Karışıma 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirin, böylece mayalanmasını sağlarsınız. Hamur hazır olduğunda, üzerine un serpip merdane ile ince bir şekilde açın.

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        DOMATES SOSU YAPIMI

        Margherita pizza için domates sosu oldukça önemlidir. Taze domatesleri rendeleyin ve bir tavada zeytinyağı ile kısık ateşte pişirin. Üzerine tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Sos kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin. Bu sos, pizzanın altına sürülecek ve pizzaya taze, doğal bir tat katacaktır.

        PEYNİR VE FESLEĞEN

        Mozzarella peyniri, Margherita pizza için olmazsa olmaz bir malzemedir. Taze mozzarella peynirini dilimleyin ve pizza hamurunun üzerine yerleştirin. Peynirin eriyip pizzanın üzerinde güzel bir doku oluşturması için önceden dilimlemeniz önemlidir. Fesleğen yapraklarını da pizzanın üzerine ekleyin. Fesleğen, pizzanın taze ve aromatik olmasına katkı sağlar.

        PİZZANIN PİŞİRİLMESİ

        Pizza fırına verilmeden önce, üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve tuz ekleyin. Fırınınızı önceden 220 derecede ısıtın ve pizza hamurunu yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin. Pizzanın kenarları altın rengi olana kadar pişirme işlemi devam eder. Pizzanızın üstü erimiş peynir ve taze fesleğenle dolduğunda, hazır olduğunu anlayabilirsiniz.

        SERVİS VE SUNUM

        Pizzanız piştikten sonra, bir süre dinlendirip dilimleyerek sıcak servis edebilirsiniz. Yanında dilediğiniz içecek veya bir salata ile servis yapabilirsiniz. Margherita pizza, sade ama lezzetli bir yemek seçeneği sunar.

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