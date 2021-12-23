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Logitech, MX Keys klavyesine kompakt bir alternatif olarak tasarladığı MX Keys Mini ve MX Keys Mini for Mac’i duyurdu. Bu yıl itibarıyla Logitech Gelişmekte Olan Pazarlar Perakende Grup Başkanlığı görevine atanan Mustafa Uyar ile Logitech Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini üstlenen Sinem Erdoğmuş Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Logitech Global Portfolyo ve Kategori Müdürü İdil Serez Burian, MX Keys Mini’nin detayları paylaşıldı.

Mustafa Uyar, "40'ıncı yaşına giren ve son 8 yıldır arka arkaya büyüme gösteren Logitech, geçtiğimiz yıl da yüzde 74 büyümeye imza attı” dedi. Geçen Eylül ayında Logitech Ülke Müdürlüğü görevini Mustafa Uyar’dan devralan Sinem Erdoğmuş Yavuz ise markayı Türkiye’de daha da büyütmek istediklerini söyledi.

EMOJİ, SESLİ DİKTE VE AÇMA KAPAMA TUŞU

Toplantıda gerçekleştirdiği sunumla MX Keys Mini’yi tanıtan Logitech Global Portfolyo ve Kategori Müdürü İdil Serez Burian, “Dünyada tek tip kullanıcı bulunmuyor; her kullanıcının farklı istek ve ihtiyaçları var. MX Keys Mini’yi bu istekler doğrultusunda minimalist bir ürün olarak tasarladık. Kullanıcıların değişen çalışma şekillerine göre de yeni tuşlar ekledik. Kullanıcılarımızın duygularını da dikkate alarak daha rahat iletişim kurabilmeleri için emoji tuşunu, online toplantılarında rahatça sesi açıp kapatabilmeleri için mikrofon açma kapama tuşunu ve hayatı kolaylaştırıp zamandan büyük tasarruf sağlayan sesli dikte tuşunu ekledik” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre MX Keys'in özelliklerini minimalist gövdesinde taşıyan ve Türkçe tuş dizilimi ile gelen MX Keys Mini’de MX Keys’den farklı olarak sayısal tuş takımı (numpad) bulundurmuyor. Perfect Stroke teknolojisine sahip MX Keys Mini, içbükey tuşlar ile dokunsal yazma deneyimini sunuyor.

Akıllı ışıklandırmayla donatılmış arka aydınlatması da olan klavye, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor.

WINDOWS, MAC, iOS, iPADOS, ANDROID UYUMLU

Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerini de barındıran MX Keys Mini üç yeni işleve sahip. Bu kapsamda Logitech, MX Keys Mini'nin işlev tuşlarının en üst satırına, mesajlara renk katmaya yardımcı olacak özel bir emoji tuşu, sesli bir dikte tuşu ve mikrofon açma kapama tuşu ekledi.

USB-C hızlı şarj imkanı sunan MX Keys Mini, Bluetooth Düşük Enerji teknolojisi ile üç kablosuz cihaza bağlanabiliyor. Açık gri, pembe ve grafit olmak üzere üç renk seçeneği bulunan klavye, Windows, Chrome, Linux ve Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile uyumlu çalışıyor. MX Keys Mini for Mac ise macOS, iOS ve iPadOS ile uyumlu olarak geliyor.