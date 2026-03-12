Canlı
        Haberler Gündem 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

        3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki oğlunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sanal medyada paylaşan B.K. (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:46
        Çocuğunu alkol masasına oturtan baba serbest

        İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi. 3 yaşındaki erkek çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekipleri tarafından dün, Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada

        KUYUMCUKENT'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

