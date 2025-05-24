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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuk kanalda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:22
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        3 yaşındaki çocuk kanalda ölü bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Salim Aslan'ın (3), bir süre sonra kaybolması üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

        Ailenin çalışmaları sonucu çocuk, evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.

        Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #hatay haberleri
        #Samandağ
        #Son dakika haberler
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