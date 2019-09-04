'Kavga ettik öldürdüm'

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 4 Mayıs 2016’da gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Osman Çayır'ın (51) otomobili ile trafik ışıklarında durduğu sırada aracına yaklaşan siyah bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Çayır olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ARKADAŞI ÇIKTI



Konya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başladı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, delillerden ve Osman Çayır’ın yakınlarının ifadelerinden yola çıkarak Çayır’ın yakın arkadaşı olan Mustafa Cç (60) ile sık sık kavga ettiğini tespit etti.

BİLET ALINCA YAKAYI ELE VERDİ

Evinde yapılan aramada bulunamayan Mustafa C. için yakalama kararı çıkartıldı. Olay sonrası İstanbul ve çeşitli illere kaçtığı belirtilen şüpheli, 3 yıl 4 ay sonra Konya'ya gelmek için otobüs bileti aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kimlik denetim sistemleri sayesinde Mustafa C.'nin Konya'ya geldiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı takibe aldı. Mustafa C., Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

"KAVGA ETTİK ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Mustafa C.'nin, "3 yıl önce Osman Çayır ile kahvehanede kavga ettikten sonra Osman'ın aracını takip ederek kırmızı ışıkta beklediği sırada aracının içine ateş ederek kaçtım" dediği öğrenildi. Şüpheli Mustafa C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.