Zafer Bayramı dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ağustos 00. 00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 30 Ağustos gece yarısına kadar devam edecek. Kargo bekleyenler çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak 30 Ağustos öncesi veya sonrası teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. 30 Ağustos Cuma kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı? PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?