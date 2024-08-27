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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı 30 Ağustos 2024 Cuma tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, Cuma günü kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü, tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren resmi bayram için her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ilde törenler ve etkinlikler düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle 30 Ağustos resmi tatil mi merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:55
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        30 Ağustos Zafer Bayramı geldi çattı. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında çeşitli törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Bu Bu anlamlı günün cuma gününe denk gelmesi sebebiyle ‘’30 Ağustos resmi tatil mi?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar kamu kurumlarının çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? İşte yanıtı.

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        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos 2024 Cuma günü resmi tatil olacak.

        Kamu çalışanları 30 Ağustos günü izinli olacakken bu durum özel sektör için değişiklik gösterecek.

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        30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Böylelikle haftasonu çalışmayanlar, Cuma günü ile birlikte 3 gün izin yapmış olacak.

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        30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

        30 Ağustos resmi tatil olduğu için banka, noter, hastane, PTT, belediye, valilik gibi kamu kurumları kapalı olacak.

        Hastanelerin sadece acil bölümleri hizmet verecek. İlaç satın almak isteyenler için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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        29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.

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        KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

        30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma (1 gün)

        28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Pazartesi-Salı (1,5 gün)

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