        30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl 103. kez kutlanacak. Resmi tatiller arasında bulunan 30 Ağustos'ta vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıydı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı ve hangi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz toplu taşıma araçları hangileri olacak? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 29.08.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:03
        1

        Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı kutlanacak. Resmi tatiller kapsamına giren 30 Ağustos’ta, vatandaşların gündeminde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu vardı. Beklenen resmi açıklama yapıldı ve hangi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belli oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hangi toplu taşıma ücretsiz olacak? İşte detaylar…

        2

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Cumhurbaşkanı Kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacak.

        3

        30 AĞUSTOS'TA ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

        4

        İBB'YE BAĞLI TÜM TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ

        İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

