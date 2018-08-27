9 günlük resmi tatilin sona ermesiyle vatandaşlar bugün işbaşı yaptı. Ancak şimdi de en yakın tarihte kutlanacak bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Resmi tatil olacak mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

2018 yılı resmi tatillerin hafta sonuna denk geldiği yıllardan oldu. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi çalışan vatandaşları oldukça sevindirdi. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacağı öngörülüyor. Cuma günlerini de yıllık izinlerinden kullanabilecek vatandaşların hafta sonu ile birlikte toplam 4 gün tatil yapabilme fırsatları olacak.

30 AĞUSTOS 1922 TARİHİNDE NE OLDU?

23 Ağustos - 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Savaşı'yla Yunan orduları gerilemek zorunda kaldı. Bu uzun zamandır Türk ordularının elde ettiği ilk başarıdır. TBMM tarafından Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e mareşal ve gazi unvanları verildi. Tarihin bu dönüm noktasından sonra Yunan ordusunun ve diğer işgalci güçlerin topraklardan atılma kararı alınır. Sad planı adı verilen taarruz planı ocak ve nisan aylarında iki kez ertelenir. Taarruzun hazırlıkları tam anlamıyla ağustos ayında tamamlanır.

Batı cephesinin kuzeyindeki ve güney cephesindeki Türk birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Kocatepe bölgesine kaydırıldı. İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane gizlice Anadolu topraklarına getirtildi. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı Türk ordusu, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Birkaç saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı. Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.

Büyük Taarruz 'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden temizlenmiş oldu.

2018 TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı (15 Haziran) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü geride bıraktık. Resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini merak eden çalışanlar tatil planlarını da bu günlere göre ayarlıyor. Bu yıl (2018) için kalan resmi ve dini bayram tatilleri aşağıdaki gibi…

KURBAN BAYRAMI: Bu yıl Kurban Bayramı Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. 4 gün süren bayramın son günü 24 Ağustos cuma günü. Bu yıl Kurban Bayramı’nda 2 hafta sonu dahil olmak üzere 9 gün (5 iş günü) resmi tatil sayılacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Bu yıl Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos 1 günlük resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 1,5 gün resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi 1 günlük resmi tatil olacağını gösteriyor.

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