30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı? İstanbul'da 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar
30 Ağustos Zafer Bayramı provalarının gerçekleştirilmesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Peki 30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı? İşte, 30 Ağustos Cuma İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar
30 Ağustos Cuma günü İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif yollar açıkladı. İstanbul'da karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama geldi. Normalde kapalı yolu kullanacak olan vatandaşlar alternatif güzergahları araştırıyor. Peki 30 Ağustos’ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar nelerdir?
30 AĞUSTOS’TA HANGI YOLLAR KAPALI, ALTERNATİF GÜZERGAH NERESİ?
TRAFİK KAPAMA BİLGİSİ
30 Ağustos'ta Eminönü Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik için 16.00-24.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Ragıp Gümüş Pala Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Fatih istikametinden gelen araçların Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Tersane Caddesi üzerinden Galata Köprüsü ile Sirkeci yönüne erişimi sağlanacak. Sirkeci yönünden gelenler ise Galata Köprüsü'nü kullanarak Tersane Caddesi üzerinde Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Fatih istikametine ulaşabilecek.