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        Haberler Bilgi Gündem 30 Mayıs dünya ne günü? 30 Mayıs'ta ne oldu? 30 Mayıs tarihinde yaşanan olaylar neler?

        30 Mayıs dünya ne günü? 30 Mayıs'ta ne oldu?

        30 Mayıs tarihi, geçmişte yaşanan önemli olaylarla dikkat çeken özel günlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, tarihe iz bırakmış olayların yıl dönümleri de araştırılıyor. Bugün, "30 Mayıs ne günü?" sorusu bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Peki, 30 Mayıs'ta tarihte ne oldu, bu gün neden önemli? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 23:38 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:38
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        Geçmişte yaşanan olayların yıl dönümlerinde o güne dair bilgiler daha çok araştırılıyor. 30 Mayıs da bu özel günlerden biri. Hem dünya hem Türkiye tarihinde iz bırakmış gelişmelerin yaşandığı 30 Mayıs’ın anlam ve önemi nedir? İşte tarihte 30 Mayıs günü yaşanan dikkat çeken olaylar…

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        30 MAYIS NE GÜNÜ?

        1431 - Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

        1453 - Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.

        1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.

        1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, Jane Seymour ile evlendi.

        1574 - III. Henri Fransa kralı oldu.

        1631 - Fransa'nın ilk gazetelerinden, La Gazette, Théophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

        1740 - Osmanlı Devleti, Fransa ile kapitülasyon antlaşması yaptı.

        1806 - Andrew Jackson, Charles Dickinson adında birini karısına hakaret ettiği için yaptıkları düelloda öldürdü. Andrew Jackson, o tarihte henüz ABD Başkanı olmamıştı.

        1876 - Osmanlı Padişahı Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi. Yerine yeğeni V. Murat geçti.

        1913 - I. Balkan Savaşı sona erdi.

        1920 - Cafer Tayyar Eğilmez'e, Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.

        1920 - Fransa ve TBMM Hükûmeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı. TBMM'nin kazandığı askerî başarılar ve diplomatik zaferler sonrası, Fransa ile Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Antlaşması imzalandı. (20 Ekim 1921)

        1921 - Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile Ordu'ya bağışladı.

        1925 - 30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay, o güne değin Çin'de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.

        1935 - Belucistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü.

        1941 - II. Dünya Savaşı: Almanya Girit'i işgal etti.

        1942 - II. Dünya Savaşı: 1000 kadar İngiliz bombardıman uçağının katıldığı ve 1,5 saat süren bir hava saldırısında Almanya'nın Köln kenti büyük hasar gördü.

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        1962 - 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde, İsmet İnönü Başkanlığında kurulan ilk koalisyon Hükûmeti olan CHP-AP ortaklığı, Başbakan İsmet İnönü'nün istifasıyla sona erdi.

        1967 - Nijerya askerî diktatörlüğüne karşı yıllar süren mücadeleden sonra Biafra bağımsızlığını kazandı.

        1968 - Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle, Meclis'i feshederek normal süresinde seçimlere gidileceğini açıkladı.

        1971 - İnsansız ABD uzay aracı Mariner 9, Mars hakkında bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.

        1975 - Mehmet Ali Aybar, Sosyalist Devrim Partisi'ni kurdu.

        1981 - Bangaldeş'de Tuğgeneral Mansur Ahmet Hükûmete karşı ayaklanma başlattı. Devlet Başkanı Ziyaü'rrahman öldürüldü.

        1982 - İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

        1990 - Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle Birleşik Krallık'tan sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

        1990 - Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, Almanya konusunu görüşmek üzere Washington'a gitti.

        1992 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.

        1993 - PCI 2.0 veriyolu piyasaya sürüldü.

        1996 - Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul'da başladı.

        2020 - NASA astronotlarını taşıyan Crew Dragon Demo-2 uzay aracı fırlatıldı.[

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