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Haberler Yaşam Astroloji 30 Nisan Hangi Burç? 30 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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30 Nisan hangi burç? 30 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye göre 12 burç bulunuyor. Bu burçların her biri farklı aylara denk geliyor ve kendi aralarında ayrılıyor. O halde Nisan ayında doğanlar hangi burç oluyor?

30 Nisan Hangi Burç? 30 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Güneş burçları olarak bilinen bu burçlara ek olarak yükselenler de oldukça önemli. 30 Nisan hangi burç? 30 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Eğer bunları bilirseniz, doğum haritanızı çıkarmak da kolay olacaktır.

30 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

Astrolojik olarak bütün burçlar belli bir düzende giderler. Bu yüzden de 30 Nisan Boğa burcuna denk geliyor. Boğa Burcu 21 Nisan-21 Mayıs arasını kapsıyor. Ama yükselen burçlar için aynı şey geçerli değil.

Yükselen burçlar daha kişiseldir. Tamamen doğdunuz saatle ve dakikayla alakalıdır. O yüzden de yükselen burçları hesaplamak istediğinizde bunları dikkate almanız gerekiyor.

30 Nisan yükseleni nedir? Aşağıdaki listeden hangi saatte doğduğunuza bir bakın ve yükselen burcunuzu inceleyin:

  • - 00:30- 02:00 arasında doğduysanız Oğlak,
  • - 02:30- 03:00 arasındaysa Kova,
  • - 03:30- 04:00 arasındaysa Balık,
  • - 04:30- 05:00 arasındaysa Koç,
  • - 05:30- 06:00 arasındaysa Boğa,
  • - 06:30- 08:00 arasındaysa İkizler,
  • - 08:30- 10:30 arasındaysa Yengeç,
  • - 11:00- 13:00 arasındaysa Aslan,
  • - 13:30- 16:00 arasındaysa Başak
  • - 16:30- 18:30 arasındaysa Terazi,
  • - 19:00- 21:30 arasındaysa Akrep
  • - 22:00- 00:00 arasındaysa Yay olacak.

Burcunuz Boğa ama yükseleniniz farklı olacak. O yüzden saat aralığı oldukça önemlidir. 16:00’da doğan kişinin Başak olurken yarım saat sonra doğanın yükseleni Terazi olacak.

30 Nisan Burcu Erkeği Özellikleri Neler?

Eğer 30 Nisan’da doğduysanız, özelliklerini taşıyorsunuzdur.

Boğa burcu erkekleri;

  • - Sabırlıdır, sakindir ve yeri geldiğinde geri adım atabilirler.
  • - Çok kararlıdırlar. Eğer bir konuda karara vardılarsa onun için uğraşırlar
  • - Sanata meraklı olanları da vardır. Aynı zamanda gezmeyi ve macerayı da severler.
  • - Ama rahatlarına düşkün oldukları için tembel oldukları zamanlar da oluyor. Buna ek olarak alıngandırlar ve paraya da önem verirler.

Bu sebeple Boğa burcu erkeklerini anlamak her zaman da kolay olmuyor.

30 Nisan Burcu Kadını Özellikleri Neler?

Bir başka detay da Boğa burcu kadınlarıyla ilgilidir. Kadınlar hangi özellikleri taşır?

  • - Yaşam enerjileri yüksektir.
  • - Kuralları severler ama yine de rahatlarına düşkündürler.
  • - Duygulara önem verirler. Kıskançlıklarını bazen artırabilirler.
  • - Hedefleri doğrultusunda ilerlemek için uğraşırlar.
  • - Sahip olmayı severler. Bunlara değer verirler.
  • - Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Zamanlarının tamamını bunlar için ayırabilirler.

Tabi 30 Nisan burcu özelliklerinin hepsini taşımanız gerekmiyor. Genel olarak birkaç özelliğini taşıyabilirsiniz. Bu sebeple yükselen burcunuzun da özelliklerini araştırarak karşılaştırmanızı yapabilirsiniz.

30 Nisan Burcu Yorumu

Yeni aya başlamadan, 30 Nisan için yorumlar nedir? Astrologlar bu konuyla ilgili neler diyor?

Aslında 30 Nisan burcu yorumu genelde maddiyatla ilgilidir. Paranıza sahip çıkmalısınız ve doğru harcamalısınız. O yüzden alacağınız önlemlere hemen başlamalısınız. Ayrıca çevrenizdeki insanlara da bazen hayır diyebilmelisiniz. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, yine de onlar sizin iyi niyetinizden faydalanmak isteyebilirler.

30 Nisan burcu ne sorusu kadar merak edilen başka bir konu da 30 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler…

Kısaca sizler için bir liste hazırladık.

30 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

  • - Sandra Hüller
  • - Adrian Pasdar
  • - Dan Van Husen
  • - Olivia DeJonge

30 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular:

  • - Halit Ergenç
  • - Selim İleri
  • - Ankaralı Namık
  • - Ayça İnci
  • - Tunay Acar

30 Nisan’da doğan herkes için önemli olan bu bilgileri unutmayın. Günlük hayatınızda astrolojinin ne kadar önemli olduğunun da farkına varın.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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