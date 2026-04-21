30 Nisan Uluslararası Caz Günü, 5 konserle kutlanıyor

Garanti BBVA, UNESCO tarafından ilan edilen ve her yıl tüm dünyada 30 Nisan’da kutlanan Uluslararası Caz Günü’nde, bir kez daha “Beş Konser, Tek Akşam” sloganı ile caz severleri renkli konserlerle buluşturmaya devam ediyor.

Blind’da Shabaka, Nardis Jazz Club’ta Bulut Gülen Quartet, Salon İKSV’de Makaya McCraven, Zorlu PSM %100 Studio’da Jazzanova ft.Wayne Snow, Bova’da ise AMG, performansları Caz Günü kapsamında dinleyiciyle buluşacak.

Konser biletleri Garanti BBVA kredi kartları ile %20 indirimli olarak satın alınabilecek.

SHABAKA

Müzisyen, besteci ve prodüktör Shabaka Hutchings, çağdaş İngiliz caz sahnesinin en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sons of Kemet ve The Comet Is Coming gibi projelerdeki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan sanatçı, son dönemde “Shabaka” adıyla sürdürdüğü üretimlerinde caz ile elektronik ve spiritüel gelenekler arasında gidip gelen akışkan pratiğiyle caz ve deneysel müziğin global algısını yeniden şekillendiriyor. Blind sahnesinde gerçekleşecek konserinde dinleyicileri güçlü doğaçlamalar ve ritmik derinliklerle meditatif bir yolculuğa çıkaracak.

REKLAM

BULUT GÜLEN QUARTET “CHASE THE SUN”

Her biri kendi alanlarının en iyilerinden oluşan quartet; piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Berke Özgümüş ve trombonda Bulut Gülen'den oluşuyor. Lirik ve melodik ifadesi güçlü besteleri dinamik ritmik yapıyla güçlendiren ekip, Nardis Jazz Club’ta tamamıyla yeni ve daha önce sanatçının yayınlamadığı bir projeyi seslendiriyor. Daha önce yayınladığı iki albümle müziğini ortaya koyan sanatçının bu yeni albüm projesi; artık olgunluk döneminin başlangıcında ve kariyeri için mihenk taşı niteliği taşıyor.

MAKAYA MCCRAVEN

ABD’li davulcu, besteci ve prodüktör Makaya McCraven, caz, hip-hop ve elektronik müzik unsurlarını bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor. “In The Moment” ve “Universal Beings” albümleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, canlı performans kayıtlarını stüdyo prodüksiyon teknikleriyle yeniden kurgulamasıyla “beat scientist” olarak anılıyor. McCraven, Salon İKSV sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.

REKLAM

JAZZANOVA (LİVE) FT. WAYNE SNOW

Berlin merkezli kolektif Jazzanova, caz, soul ve elektronik müziği bir araya getiren prodüksiyonları ve canlı performanslarıyla uluslararası alanda tanınıyor. Konserde sahne alacak vokalist Wayne Snow ise neo-soul ve alternatif R&B etkilerini caz estetiğiyle harmanlayan tarzıyla biliniyor. Jazzanova (Live) ft. Wayne Snow performansı, Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek.

AMG

Paris çıkışlı genç caz topluluğu AMG, modern cazın güncel yorumlarını groove temelli yapılarla birleştiren enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor. Kolektif, çağdaş cazın doğaçlama geleneğini elektronik ve funk etkileriyle zenginleştiriyor. AMG, Bova sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.