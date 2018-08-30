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31 Ağustos (Yarın) tatil mi? Cuma günü resmi tatil mi ilan edildi? 2018 resmi tatiller

30 Ağustos 2018 yılında Perşembe gününe denk geldi. 30 Ağustos herkesin malumu olduğu üzere resmi tatil. Haftasonu tatili ile arada sadece Cuma günü var. Peki; 31 Ağustos (Yarın) tatil mi? Cuma günü resmi tatil ilan edildi mi? İşte cevabı...

30.08.2018 - 11:16 | Güncelleme:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi, beraberinde tatilin haftasonu izniyle birleştirilme beklentisini getirdi. Bilindiği üzere 30 Ağustos resmi tatil ancak çalışanlar 31 Ağustos Cuma gününün resmi tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki; 31 Ağustos tatil ilan mi? 31 Ağustos Cuma günü resmi tatil ilan edildi mi? İşte cevabı...

31 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 30 Ağustos'un Perşembe gününe denk gelmesi haftasonu izni ile 30 Ağustsos'un birleştirilme beklentisini gündeme getirdi. Ancak hemen belirtelim ki 31 Ağustos cuma günü resmi tatil ilan edilmedi.

31 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ PTT, BANKALAR ve ECZANELER AÇIK MI?

31 Ağustos Cuma günü resmi tatil ilan edilmediği için PTT, bankalar ve eczaneler açık... İşte 2018 yılı resmi tatil günleri:

Yılbaşı Tatili

Yılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe denk geliyor.

19 Mayıs

2018 yılında hafta sonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs. Cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar.

15 Temmuz

15 Temmuz tatili de hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazar günü.

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil.

30 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

29 Ekim

29 Ekim tatili bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

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