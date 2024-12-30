TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.