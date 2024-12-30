31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
Yılbaşı için geri sayım sürerken, 31 Aralık ve 1 Ocak toplu taşımanın ücret tarifesi gündemdeki yerini aldı. Konuya ilişkin en net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, "31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?" İşte 31 Aralık - 1 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir toplu taşımada son durum...
Yılbaşına ilişkin, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu toplu taşıma kararı 28 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar, "31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı İstanbul, İzmir, Ankara İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?" İşte detaylar...
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kamuoyuna duyurdu.
Bakan Uraloğlu açıklamalarında;
"28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerine yer verdi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.
METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK
Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.
ŞEHİR HATLARI EK SEFER DÜZENLEYECEK
Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.