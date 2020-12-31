31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi TRT 1'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık TRT 1 yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40

Seksenler

06:35

Acemi Anneler

08:00

Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00

Türkan Hanım'ın Konağı

11:00

Kalk Gidelim

13:30

Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55

Acemi Anneler

17:15

Seksenler

19:00

Ana Haber

20:00

Kalk Gidelim

00:40

1'De Nostalji

02:35

Türk Sineması "Yeni Hayat"

04:10

1'De Nostalji