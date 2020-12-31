31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi TRT 1'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık TRT 1 yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40
Seksenler
06:35
Acemi Anneler
08:00
Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00
Türkan Hanım'ın Konağı
11:00
Kalk Gidelim
13:30
Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55
Acemi Anneler
17:15
Seksenler
19:00
Ana Haber
20:00
Kalk Gidelim
00:40
1'De Nostalji
02:35
Türk Sineması "Yeni Hayat"
04:10
1'De Nostalji
YORUMLAR