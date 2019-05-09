Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
10 MAYIS CUMA
20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
11 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK
12 MAYIS PAZAR
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
13 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
SPOR TOTO 1. LİG
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 16.30'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
11 Mayıs Cumartesi:
Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: Efe Tanrıverdi
Eskişehirspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
12 Mayıs Pazar:
Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: Mete Kalkavan
Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: Erkan Özdamar
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
Hatayspor-Giresunspor: Ali Şansalan
Altınordu-Boluspor: Ümit Öztürk
Osmanlıspor-Altay: Özgür Yankaya
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