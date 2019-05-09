Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

10 MAYIS CUMA

20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

11 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR

19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK

12 MAYIS PAZAR

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

13 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

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SPOR TOTO 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 16.30'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

11 Mayıs Cumartesi:

Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: Efe Tanrıverdi

Eskişehirspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

12 Mayıs Pazar:

Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay

Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: Mete Kalkavan

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: Erkan Özdamar

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

Hatayspor-Giresunspor: Ali Şansalan

Altınordu-Boluspor: Ümit Öztürk

Osmanlıspor-Altay: Özgür Yankaya