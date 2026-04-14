Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 3.2'lik depremde 2 binaya tahliye!

        3.2'lik depremde 2 binaya tahliye

        Konya'da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce zemin çökmesinin yaşandığı 2 bina tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3.2'lik depremde 2 binaya tahliye

        Konya'da 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından daha önce zemin çökmesinin yaşandığı 2 bina, oluşan ve büyüyen çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

        AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.38'de merkez üssü Selçuklu ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        Yerin 11,94 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremin ardından Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sile Caddesi'nde 8 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın duvarında çatlak oluştu. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        HASAR RAPORU HAZIRLANACAK

        Ekipler yaptığı incelemede; bir dairenin içindeki duvarda çatlaklık oluştuğunu, ayrıca binada daha önce zemin çökmesi yaşandığını tespit etti. Yanındaki 2 katlı binanın dış cephesinde de daha önce zemin çökmesinden kaynaklı oluşan çatlakta deprem sonrası büyüme olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, her iki binayı da tedbir amaçlı tahliye etti. Uzman ekipler tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası 2 binanın hasarı ile ilgili raporu hazırlanacağı belirtildi.

        "DIŞ KISIMLERINI GÜÇLENDİRMİŞTİK"

        Binada 5 yıldır oturan mülk sahiplerinden Hüseyin İpek, "Ben burada 5 yıldır oturuyorum. Binanın bir tarafından zeminden kaynaklı daha önce çökme vardı. Deprem olduktan sonra komşu, AFAD'ı aramış. Aslında göçecek bir bina değil. Binanın zemininde 60 santimetre taş duvar var. Tabii şikayet olduğu için inceleme yapılıyor. Ben burada 5 yıldır otuyorum, hiçbir sorunla karşılaşmadık. Burada 8 daire var ve bir dairenin köşesinde zemin oturması var. O da çatı suyu oraya indiğinden dolayı. Bu sorun 15 yıldır da var. Dış kısımlarını güçlendirmiştik" dedi.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?