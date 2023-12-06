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        Haberler Televizyon 3391 kilometre filmi ne zaman vizyonda? 3391 kilometre filmi nerede yayınlanıyor, sinemalara gelecek mi?

        3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek? 3391 kilometre filmi nerede yayınlanıyor?

        3391 kilometre filmi vizyon tarihi merak konusu oldu. Beyza Alkoç'un aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan film başrollerinde genç oyuncular Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ı buluşturuyor. Bu noktada filmseverlerin gözleri "3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek ve nerede yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:12
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        3391 Kilometre filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu film mesafeleri aşan iki genç aşığın romantik hikayesini konu ediniyor. Peki, 3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

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        3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024'te sinemalarda vizyona girecek.

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        3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

        3391 kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece-gündüz konuşan gençler, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını fark ediyorlar.

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        3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI

        Derya Pınar Ak

        Ahmet Hakan Zavlak

        Cavit Çetin Güner

        Selin Türkmen

        Gülin İyigün

        Ogün Kaptanoğlu

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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