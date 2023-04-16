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Karayollarında seyreden araçların resmî kurumlar tarafından kayıt altına alınmasını ve o aracın kime ait olduğunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, 35 hangi şehrin plakası? İzmir ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

35 Plaka Numarası Hangi İlin?

35 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap İzmir olacaktır. Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’in yüzölçümü 12.007 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleşen nüfus sayımına göre 4 milyon 462 bin 56’dır.

İzmir’in sahip olduğu bu kalabalık nüfus, şehirde kullanılan araç sayısına da yansımaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları üzerine yayınladığı veride, İzmir’de trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 1 milyon 650 bin 646 olduğu görülmüştür. Bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan kişilere ait olan hususi otomobillere, özel amaca tahsis edilen taşıtlardan iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

İzmir İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılmakta olan plaka sisteminde, plakalarda yer alan il kodlarından sonra gelen harf ya da harf grupları o aracın kayıtlı olduğu ilçe hakkında bilgi vermektedir. Araç plakalarında yer alan bu harf gruplarına bakıldığında, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görmek mümkündür.

İzmir merkez ilçeleri, Ödemiş ilçesi, Selçuk ilçesi, Tire ilçesi, Kınık ilçesi, Menemen ilçesi, Kemalpaşa ilçesi, Urla ilçesi, Seferihisar ilçesi, Kiraz ilçesi, Foça ilçesi, Çeşme ilçesi, Bergama ilçesi, Bayındır ilçesi, Aliağa ilçesi, Torbalı ilçesi ve Dikili ilçesinin plaka harf grupları şu şekildedir:

İzmir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

35 AAA 01 - 35 AZZ 99

35 AC 001 – 35 AZ 999

35 AC 0001 – 35 AR 9999

35 BAA 01 - 35 BZZ 99

35 CA 001 - 35 CZ 999

35 CAA 001 - 35 CZZ 99

35 DA 001 – 35 DZ 999

35 DAA 01 – 35 DZZ 99

35 EA 001 – 35 EZ 999

35 EAA 01 – 35 EZZ 99

35 FA 001 - 35 FZ 999

35 HA 001 - 35 HZ 999

35 HAA 01 – 35 HZZ 99

35 KA 001 - 35 KZ 999

35 KAA 01 - 35 KZZ 99

35 LA 001 - 35 LZ 999

35 M 8250 – 35 M 9999

35 N 0001 –35 N 9999

35 NA 001 - 35 NZ 999

35 P 0001 – 35 P 9999

35 PA 001 – 35 PZ 999

35 R 0001 – 35 R 9999

35 RA 001 – 35 RZ 999

35 S 0001 – 35 S 9999

35 S 00001 – 35 S 55999

35 SA 001 – 35 SZ 999

35 T 5001 – 35 T 9999

35 TA 001 – 35 TZ 999

35 U 0001 – 35 U 9999

35 UA 001 - 35 UZ 999

35 V 0001 – 35 V 9999

35 VA 001 – 35 VZ 999

35 Y 0001 – 35 Y 9999

35 YA 001 – 35 YZ 999

35 ZA 001 -35 ZZ 999

Ödemiş İlçesi Plaka Kodları:

35 D 0001 – 35 D 9999

35 K 0001 – 35 K 4000

35 K 69000 – 35 K 73999

35 S 82000 – 35 S 86999

35 Z 0001 – 35 Z 9999

35 ZAA 001 – 35 ZZZ 999

Selçuk İlçesi Plaka Kodları:

35 LAA 001 – 35 LZZ 99

35 S 59000 – 35 S 59999

Tire İlçesi Plaka Kodları:

35 K 79000 – 35 K81999

35 M 0001 – 35 M 8249

35 S 74000 – 35 S 76999

35 T 0001 – 35 T 5000

35 YAA 001 – 35 YZZ 999

Kınık İlçesi Plaka Kodları:

35 FAA 01 – 35 FZZ 99

35 L 0001 – 35 L 9999

35 S 58000 – 35 S 58999

Menemen İlçesi Plaka Kodları:

35 MAA 01 - 35 MZZ 99

35 S 68000 – 35 S 70999

Kemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:

35 PAA 01 - 35 PZZ 99

35 S 71000 – 35 S 73999

Urla İlçesi Plaka Kodları:

35 S 56000 – 35 S 56999

35 UAA 01 – 35 UZZ 99

Seferihisar İlçesi Plaka Kodları:

35 S 60000 – 35 S 60999

35 SAA 001 - 35 SZZ 999

Kiraz İlçesi Plaka Kodları:

35 AB 0001 – 35 AB 9999

35 S 57000 – 35 S 57999

Foça İlçesi Plaka Kodları:

35 FA 0283 - 35 FZ 9999

Çeşme İlçesi Plaka Kodları:

35 K 94001 – 35 K 94999

35 RAA 01 – 35 RZZ 99

35 S 61000 – 35 S 61999

Bergama İlçesi Plaka Kodları:

35 F 0001 – 35 F 9999

35 K 73999 – 35 K 78999

35 S 77000 – 35 S 81999

35 VAA 01 - 35 VZZ 99

Bayındır İlçesi Plaka Kodları:

35 E 0001 – 35 E 9999

35 JAA 01 – 35 JZZ 99

35 K 93000 – 35 K 93999

35 S 62000 – 35 S 62999

Aliağa İlçesi Plaka Kodları:

35 NAA 01 - 35 NZZ 99

35 S 63000 – 35 S 64999

Torbalı İlçesi Plaka Kodları:

35 K 88000 – 35 K 90999

35 S 65000 – 35 S 67999

35 TAA 01 - 35 TZZ 99

Dikili İlçesi Plaka Kodları:

35 H 0001 – 35 H 9999

35 K 64001 – 35 K 64999