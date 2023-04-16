Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’nın Paris şehrinde, 1893 yılında ortaya çıkan araç plakaları; karayolu ulaşımının yaygınlaşması neticesinde tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Bir aracın tescil belgesi olan araç plakalarının kullanılması, günümüzde de yasal bir zorunluluk halini almıştır. Karayolunda seyreden motorlu taşıtların devletler tarafından kayıt altına alınmasını olanak sağlayan ve o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren bu tabelaların tasarım ve görünümü ise belirli kurallara bağlanmıştır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Araç plakalarının üzerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonları, her taşıtı belirli bir coğrafi konuma bağlamaktadır. Peki, 36 hangi şehrin plakası? Kars ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

36 Plaka Numarası Hangi İlin?

36 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Kars olacaktır. Kurtuluş Savaşı esnasında yeniden Türk sınırlarına dahil olan Kars, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsünü almıştır.

Kars ilinin, 36 plaka koduna sahip olabilmesi ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de karayolu ulaşımının yaygınlaşması neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti bu alanda bir düzenleme yapılmasına karar vermiş ve Ekim 1962 tarihinde, ülkedeki 67 ile birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar neticesinde tüm illere alfabetik sıralamadaki yerlerine göre birer plaka kodu verilmiş ve Kars da 36 plaka numarasını almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasına paralel olarak, plaka numaraları da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81’e ulaşmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Kars vilayetinin yüzölçümü 9.939 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 274 bin 829 olarak ölçülmüştür. Yine 2022 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki motorlu kara taşıtları sayısı verisine göre, Kars ilinde trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 46 bin 212 olduğu görülmüştür.

Sayısı 50 bine yaklaşan bu araçlar arasında, şahısların kullandığı hususi otomobillerden iş araçlarına, tarım alanında kullanılan traktör gibi motorlu taşıtlardan özel amaçlar için tahsis edilmiş araçlara kadar tüm 36 plakalı araçlar dahildir.

Kars İlçelerinin Plaka Kodları

1962 senesinden bu yana Türkiye’de kullanılmakta olan taşıt kayıt plaka sisteminde hem iller hem de o illere bağlı ilçeler kendilerine has kodlara sahiptir. Günümüzde 81’ e kadar giden ve plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin, bu sayıların hemen ardından gelen harf ya da harf kombinasyonları ise o illere bağlı olan ilçelerin kodlarını bizlere göstermektedir. Bu sebeple, bir plaka üzerine yer alan harflere bakarak bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Kars merkez ilçeleri, Sarıkamış ilçesi ve Kağızman ilçesi plaka harf gruplarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Kars ilçelerinin plaka kodları:

Kars Merkez İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları:

  • 36 AC 001 – 36 AZ 999
  • 36 EA 001 – 36 EA 999
  • 36 K 0001 – 36 K 7999
  • 36 M 0001 – 36 M 7999
  • 36 T 0001 – 36 T 7999

Kars Sarıkamış İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:

  • 36 K 9000 ile 36 K 9999
  • 36 M 9000 ile 36 M 9999
  • 36 SA 001 ile 36 SZ 999
  • 36 T 9000 - 36 T 9999

Kars Kağızman İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:

  • 36 K 8000 - 36 K 8999
  • 36 KA 001 - 36 KZ 999
  • 36 M 8000 - 36 M 8999
  • 36 T 8000 - 36 T 8999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

35 Nerenin Plakası? 35 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 35 nerenin plakası?
Kırıkkale'de otomobil yol kenarındaki eve çarptı: 1 ölü
GÜNDEM Otomobil yol kenarındaki eve çarptı: 1 ölü
Van'da 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
GÜNDEM Van'da operasyon
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ başladı! Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden ödenmedi?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, Diyanet dini günler takvimi ile bayram tatili kaç gün olacak, tatil uzayacak mı?
GÜNDEM Ramazan Bayramı tarihleri
İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?
GÜNDEM Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı tarihleri
Kadir Gecesi ibadetleri nedir, Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi'nde nasıl, ne zaman ibadet edilir?
GÜNDEM Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Kamu işçilerine zam teklifi açıklandı!
Kadir Gecesi tesbihatı 2022: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
GÜNDEM Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.