        Haberler Spor Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - Basketbol Haberleri

        38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

        38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:00
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
        38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 20.30'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak. Müsabaka statü gereği; 2025-2026 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş arasında oynanacak.

        İlk olarak 1985 yılında mücadele edilen Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı A. Efes 13 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Kupada 19. kez mücadele edecek Fenerbahçe ise 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etti. Siyah-beyazlıların ise bu organizasyonda 1 şampiyonluğu, 1 de ikinciliği bulunuyor.

        GEÇEN SEZON 8 MAÇTA KARŞILAŞTILAR

        İki ekip geçtiğimiz sezon 5'i final serisi olmak üzere, 7 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 1 kez de Türkiye Kupası finalinde mücadele etti. Oynanan 8 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 maçta gülen taraf oldu.

