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Haberler Gündem Çevre 38 yılını verdi, 30 bine ulaştı!
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Köyünde sadece 1 tane vardı, 38 yılda 30 bine çıkardı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Savuk köyünde ikamet eden İsmail Çelik, ömrünü ağaç dikmeye adadı. Sadece bir tane ardıç ağacının olduğu köye 38 yılda 30 bin ağaç diken Çelik, köyün 'Toprak dedesi' oldu. Çelik, halen köylünün de desteğiyle ağaç dikmeye devam ediyor

38 yılını verdi, 30 bine ulaştı!
İHA

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Savuk köyünde ikamet eden İsmail Çelik, sadece bir tane ardıç ağacının olduğu köye 38 yılda 30 bin ağaç dikti.

1965 yılında yapımına başlanan ve 1974 yılında devreye alınan Keban Barajı nedeniyle sular altında kalan Savuk köyü, farklı bir alana taşındı. Köyde ikamet eden İsmail Çelik, köyüne 38 yılda diktiği 30 bin adet fidanla köyün 'Toprak dedesi' oldu.

'KÖYÜMÜZDE DAHA ÖNCE HİÇ AĞAÇ YOKTU'

Köyün ilk zamanlarında sadece bir ardıç ağacı olduğu ve köylülerin dinlenmek istediklerinde sadece bu ağacın altında oturduklarını gören Çelik, o günden bu yana köye fidan dikiyor. Ağaç ekimine halen daha devam eden Çelik, doğa sevgisi ve köyün çehresini değiştiren yılları şöyle anlattı:

"1983 yılında köyümüzü buraya taşıdık. Köyümüzde daha önce hiç ağaç yoktu. Köye yerleşim başladığı zaman sadece bir tane ardıç ağacı vardı o ağacın altında yemek yerdik başka da ağacımız yoktu. Ardından ağaçlandırma çalışması başladı ve bu çalışma esnasında çam fidanlarına bir merakım oldu. Ondan dolayı 10 bin adet çam fidanı diktim. Daha sonra da 15 bin adet badem ağacı diktim.

ÇALIŞMALARIMIZ HALEN DEVAM EDİYOR

Köyümüzün ağaçlandırması sırasında dönemin orman bölge müdürü geldi. Müdür ağaçlandırma çalışmamızı gördükten sonra bizlere bir kamyon çam fidanı gönderdi. Neticede şu anda köyümüzde 30 bine yakın ağaç dikilmiş durumda. Çalışmalarımız halen daha devam ediyor. Ben ağaçları çok seviyorum. Bir tane ağaç kesmek değil de daha fazla ağaç dikmek için uğraşıyorum."

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