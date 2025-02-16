39. Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Fenerbahçe Beko, 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek şampiyon oldu.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı.

Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.

Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN EKİP ANADOLU EFES Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. Kupada 17 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım olmuştu. REKLAM Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon ise çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya 85-80 mağlup olarak organizasyona veda etti.

19 YIL ARA VERİLDİ İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi. Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı. Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı. Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu Ankara'da, 2021-2022 de Bursa'da Dörtlü Final statüsünde düzenlendi. Organizasyonda 2020-2021 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle, 2022-2023 ise Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle organize edilmedi.