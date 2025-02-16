Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol 39. Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun - Basketbol Haberleri

        39. Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

        Basketbolda 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası'nın sahibi, finalde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        39. Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek şampiyon oldu.

        Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı.

        Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.

        Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.

        EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN EKİP ANADOLU EFES

        Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.

        Kupada 17 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım olmuştu.

        REKLAM

        Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

        Lacivert-beyazlılar, bu sezon ise çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya 85-80 mağlup olarak organizasyona veda etti.

        19 YIL ARA VERİLDİ

        İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.

        Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.

        Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı.

        Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu Ankara'da, 2021-2022 de Bursa'da Dörtlü Final statüsünde düzenlendi. Organizasyonda 2020-2021 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle, 2022-2023 ise Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle organize edilmedi.

        TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

        Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

        Sezon Yer Final Sonuç
        1966-67 - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76
        1967-68 - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67
        1968-69 - İTÜ-Galatasaray 64-56
        1969-70 - GALATASARAY-İTÜ 86-83
        1970-71 - İTÜ-Beşiktaş 74-69
        1971-72 - GALATASARAY-İTÜ 70-69
        1972-73 - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56
        1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71
        1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64
        1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76
        1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54
        1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63
        1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71
        1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67
        1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75
        1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54
        2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78
        2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74
        2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63
        2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74
        2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41
        2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68
        2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvitspor 73-59
        2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61
        2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70
        2009-10 Adana FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor 72-68
        2010-11 Kayseri FENERBAHÇE-Beşiktaş 81-72
        2011-12 Konya BEŞİKTAŞ-Banvit 78-74
        2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE-Galatasaray 63-57
        2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65
        2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60
        2015-16 Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka 67-65
        2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66
        2017-18 İstanbul ANADOLU EFES-TOFAŞ 78-61
        2018-19 Ankara FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-70
        2019-2020 Ankara FENERBAHÇE-Darüşşafaka 74-71
        2021-2022 Bursa ANADOLU EFES-Fenerbahçe 86-72
        2023-2024 Konya FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-67
        2024-2025 Şanlıurfa FENERBAHÇE-Beşiktaş 104-81
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu