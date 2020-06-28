3M, Türkiye sağlık sektörünün maske talebini karşılayabilmek adına, Nisan 2020 itibarıyla FFP1 ve FFP2 solunum koruma maskelerin üretimine başladı. 3M Türkiye bu kapsamda ayda ürettiği 1 milyon 200 bin maskeyi, öncelikle sağlık sektöründe kullanılmak üzere Türkiye iç pazarına sunacak.

Şirket küresel üretimini iki katına çıkararak yılda 1,1 milyar ve ayda 100 milyon üretim adedi rakamına ulaştı. 3M 12 aylık süre içinde dünya genelinde kapasitesini bir kez daha ikiye katlayıp 2 milyara çıkarmayı mümkün kılacak ilave yatırımlar ve aksiyonları hayata geçirdi.

3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, “Bu, yalnızca 3M'in mücadelesi değil, tüm sektör genelini ilgilendiren bir mücadele. 3M'in hızlandırılmış kapasitesi diğer üreticilerin kapasiteleriyle birleştiğinde bile, N95 maskelerine olan talebin sektörün teslimat kabiliyetinin çok üzerinde olduğu da bir gerçek ve bu nedenle biz sağlık çalışanlarımızı öncelikli görüyoruz. Salgının başladığı andan itibaren özellikle maske gibi hastalığın yayılmasını engellemek için kullanılan koruyucu malzemelere yönelik küresel talebin arzı aştığını gördük. Biz de bu alandaki üretimlerimizi 2020 başından itibaren kademe kademe dünya çapında artırmış durumdayız. Bunun Türkiye’deki bir adımı olarak da ülkemiz sağlık sektörünün maske talebini karşılayabilmek adına 3M Türkiye tesislerimizde solunum koruma maskelerin üretimine başladık. Üretim için planlamamızı iki yıl önce yapmış ve hazırlığımızı tamamlama aşamasındaydık. Fakat yaşadığımız COVID-19 sürecinde ortaya çıkan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık ve üretimimize planlanan tarihten önce başladık. Tüm bu üretim planlamaları ve çalışmalarımız esnasında tesislerimizde üretimlerimize devam ederken önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak olduğunu da vurgulamak isterim” dedi.

FFP1 ve FFP2 solunum koruma maskelerinin ihracatını yapmayacaklarını ve tüm üretimin sağlık sektöründe kullanılmak üzere Türkiye iç pazarına sunulacağını aktaran Büyükyazgan; sözlerine şöyle devam etti: “Tesislerimizde üreteceğimiz solunum koruma maskeleri, cerrahi maskelerle üretim prosesleri bakımından epey farklılaşıyorlar. Solunum koruma maskeleri yüksek teknoloji ürünü oldukları için üretim aşamasında da cerrahi maskelerden çok daha fazla prosedür ve işlemden geçerek üretiliyor. Dolayısıyla üretim süreçleri daha uzun oluyor. Ayrıca N95 maskelerinin yüksek kullanım oranı göz önüne alındığında, dünya çapında 3M mühendislerimiz şu anda hastanelerde bu maskelerin güvenli bir şekilde temizlenmesi, yeniden kullanılması ve ömrünün uzatılması için bir yol bulmak amacıyla çeşitli sterilizasyon şirketleriyle iş birliği yapıyor. Dünya çapında 96.000 3M çalışanımız tüm bu süreleri kısaltmak adına gece gündüz, yorulmak bilmeden çalışıyor.”