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        Haberler Yaşam 4 bin yıllık Harput sisten kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        4 bin yıllık Harput sisten kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:27 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:27
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        4 bin yıllık Harput sisten kayboldu
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        Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

        Yoğun sis, Elazığ’ın 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi’nde eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Tarihi mekanlarıyla ünlü Harput, sisin etkisiyle adeta kayboldu.

        Yoğun sis, tarihi mekanların görünürlüğünü de büyük ölçüde azalttı.

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