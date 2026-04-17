4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde baharı karşıladılar

Aladağ ilçesinde bulunan yaklaşık 4 bin yıllık Bığbığ Orman Sarmaşığı, baharın gelişiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Meydan Yaylası Bığbığı mevkisinde yer alan ve Türkiye'nin önemli tabiat anıtları arasında gösterilen sarmaşık, 20 metre boyu, 2,3 metre çapı ve 23 metrelik taç genişliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı arasında gösterilen, özel koruma altındaki sarmaşık, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

REKLAM

Baharın etkisiyle sarmaşığın gölgesinde bir araya gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirirken sazlarıyla türküler söyledi, aşıklık geleneğini yaşattı.

Ziyaretçilerden Osman Çelik, bölgeye misafirlerini gezdirmek için geldiğini belirterek, "Misafirlerimiz de çok beğendi. Doğası, yaylası ve açan çiçekleriyle baharı burada karşıladık. Bu sarmaşık bulunmaz bir nimet. Özellikle korunmasını istiyoruz. Buraya gelenlerden ricamız, çevreyi kirletmemeleri" dedi.

Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy ise bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Burayı çok mükemmel bulduk. Doğal suları ve doğasıyla harika bir yer. Sarmaşığın köklerine kadar her detayı çok etkileyici" diye konuştu.

Öte yandan Osman Çelik, eline aldığı sazıyla baharın gelişini ve yaylanın güzelliklerini türkülere yansıtarak, sarmaşığın gölgesinde aşıklık geleneğini sürdürdü.