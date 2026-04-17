        Haberler Yaşam 4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde baharı karşıladılar

        4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde baharı karşıladılar

        Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan yaklaşık 4 bin yıllık Bığbığ Orman Sarmaşığı, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı arasında gösterilen tabiat anıtı, doğaseverlerin akınına uğradı

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:26 Güncelleme:
        Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı!

        Aladağ ilçesinde bulunan yaklaşık 4 bin yıllık Bığbığ Orman Sarmaşığı, baharın gelişiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Meydan Yaylası Bığbığı mevkisinde yer alan ve Türkiye'nin önemli tabiat anıtları arasında gösterilen sarmaşık, 20 metre boyu, 2,3 metre çapı ve 23 metrelik taç genişliğiyle dikkati çekiyor.

        Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı arasında gösterilen, özel koruma altındaki sarmaşık, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

        Baharın etkisiyle sarmaşığın gölgesinde bir araya gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirirken sazlarıyla türküler söyledi, aşıklık geleneğini yaşattı.

        Ziyaretçilerden Osman Çelik, bölgeye misafirlerini gezdirmek için geldiğini belirterek, "Misafirlerimiz de çok beğendi. Doğası, yaylası ve açan çiçekleriyle baharı burada karşıladık. Bu sarmaşık bulunmaz bir nimet. Özellikle korunmasını istiyoruz. Buraya gelenlerden ricamız, çevreyi kirletmemeleri" dedi.

        Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy ise bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Burayı çok mükemmel bulduk. Doğal suları ve doğasıyla harika bir yer. Sarmaşığın köklerine kadar her detayı çok etkileyici" diye konuştu.

        Öte yandan Osman Çelik, eline aldığı sazıyla baharın gelişini ve yaylanın güzelliklerini türkülere yansıtarak, sarmaşığın gölgesinde aşıklık geleneğini sürdürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede!

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak