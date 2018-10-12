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4 çocuğunun annesine 4 bıçak!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Hakan Ayyıldız, kendisini terk eden 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sabah işe giderken sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Şeyda Ayyıldız'ın bebeğini emzirdikten sonra katledildiği öğrenildi

12.10.2018 - 07:14 | Güncelleme: DHA

İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız (33), eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine eşini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı. Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evden işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi.

4 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇAN KOCA YAKALANDI

İddiaya göre, Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 4 kez bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Şeyda Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız ise polis tarafından yakalandı. Ayyıldız, polise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtirken, hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.

"DAHA KÜÇÜK BEBEĞİ VARDI..."

DHA'nın haberine göre kocası tarafından öldürülen Şeyda Ayyıldız'ın annesi Nabıyan Gül, büyük üzüntü yaşadı. Kızının öldüğüne inanamadığını söyleyen Gül, "Sabah kalktığımda bebeği kucağında yatıyordu. Ona 'hadi kızım işe gideceksin' dedim. Bebeğini emzirip daha sonra çıktı. Nasıl yaptı bunu? Yaktı bizi, içimizi yaktı. Allah'ta onu yaksın. Daha küçük bebeği vardı, onu emziriyordu" dedi.

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