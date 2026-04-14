        4 ilde "ikinci el eşya dolandırıcılığı" operasyonu: 10 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ikinci el eşya vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:41 Güncelleme:
        37 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

        Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen "ikinci el eşya dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        37 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ikinci el eşya satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

        Yapılan incelemede şüphelilerin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

        4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Zanlıların yakalanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Antalya ve Batman'da "Suflör" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        10 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

