4 ilde "ikinci el eşya dolandırıcılığı" operasyonu: 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ikinci el eşya vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi
37 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ikinci el eşya satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
Yapılan incelemede şüphelilerin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Zanlıların yakalanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Antalya ve Batman'da "Suflör" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.