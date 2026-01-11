MasterChef son altın ceketi kim kazandı? 11 Ocak 2026 dün MasterChef'te kim kazandı?
MasterChef'te son altın ceket için kıyasıya mücadele sona erdi. Saray mutfağı teması ile MasterChef'te 11 Ocak Pazar akşamı son altın ceket sahibini buldu.
MasterChef Türkiye'de son ceket heyecanı! Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 11 Ocak Pazar günü 4. ceketin sahibi belli oldu.
MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin 4. sahibi Çağatay oldu.
MASTERCHEF'TE ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te sırasıyla Hasan, Sergen, Kıvanç ve Çağatay altın ceketin sahibi oldu.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.
İşte MasterChef' veda eden yarışmacılar:
Sezer
Hakan
Özkan
Erim
Tolga
Beyza
Alican
Eren