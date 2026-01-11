MasterChef Türkiye'de son ceket heyecanı! Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 11 Ocak Pazar günü 4. ceketin sahibi belli oldu. En güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan son ceketin sahibi oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 11 Ocak Pazar MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…