        Haberler Bilgi Magazin 4 İSİM AÇIKLANDI! MasterChef kim kazandı? 11 Ocak 2026 Pazar MasterChef altın ceketi kim aldı? MasterChef son altın ceketi kim kazandı?

        MasterChef son altın ceketi kim kazandı? 11 Ocak 2026 dün MasterChef'te kim kazandı?

        MasterChef'te son altın ceket için kıyasıya mücadele sona erdi. Saray mutfağı teması ile MasterChef'te 11 Ocak Pazar akşamı son altın ceket sahibini buldu. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı, kim kazandı? 11 Ocak Pazar MasterChef altın ceketi kim kazandı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:22
        1

        MasterChef Türkiye'de son ceket heyecanı! Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 11 Ocak Pazar günü 4. ceketin sahibi belli oldu. En güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan son ceketin sahibi oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 11 Ocak Pazar MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin 4. sahibi Çağatay oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te sırasıyla Hasan, Sergen, Kıvanç ve Çağatay altın ceketin sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?

        MasterChef'te Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.

        İşte MasterChef' veda eden yarışmacılar:

        Sezer

        Hakan

        Özkan

        Erim

        Tolga

        Beyza

        Alican

        Eren

